راغب علامة وملحم بركات يختتمان مهرجانات قرطبا 2016

بيروت_ سيدتي نت

اختتمت مهرجانات قرطبا السياحية التي انطلقت في السابع من شهر آب الماضي بحفلتين فنيتين، الأولى كانت استثنائية مع الفنان راغب علامة والثانية كانت من العمرمع الموسيقار الكبير ملحم بركات .

قبل انطلاق البرنامج الفني ووسط حشد سياسي واجتماعي وأعلامي كانت كلمات لرئيس نادي قرطبا جورج كرم ونائب رئيس بلدية قرطبا غسان قسيس ورئيس مهرجانات قرطبا سيمون كرم، ثم قدموا لوزير السياحة ميشال فرعون درعأً تقديرياً باسم قرطبا وبلاد جبيل.

وقد أثنى فرعون على جهود لجنة المهرجانات التي أعادت قرطبا بقوة الى الخارطة السياحية وتمنى المزيد من التقدم والتطور لهذه البلدة التي ارتبط اسمها بالفرح والمهرجانات السياحية منذ الستينات .

بعد عرض مميز للألعاب النارية كانت كلمة ترحيبية للمنسقة الإعلامية لمهرجانات قرطبا الزميلة مي زيادة تلتها وصلة فنية لنانسي نصرالله ثم عرض رائع لدانيل قبل ان يطل السوبر ستار ويلهب مدرج نادي قرطبا بسحره وأغنياته التي رددها معه جمهوره بحب وحماسة فريدة.

الليلة الآخيرة من مهرجانات قرطبا ال2016 كانت طربية بامتياز اذ انتقل الحضور مع المنتج بسام شليطا والOriental Fusion Orchestra، الى الزمن الأصيل ثم كان الختام المسك مع الموسيقار ملحم بركات، معه تعالت الصيحات والآهات وكثرت التمنيات للجنة مهرجانات قرطبا بالتوفيق والازدهار اذ أثنى الجميع على حرفية التنظيم وعلى حسن اختيار البرنامج الفني والتقنيات الصوتية والضوئية العالية والمبهرة لتصبح مهرجانات قرطبا السياحية فعلاً دولية.