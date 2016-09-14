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بالصور .. تامر حسني يفتتح "كأس السوبر الاماراتي"

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الأربعاء 14-09-2016 19:27

افتتح الفنان تامر حسني مساء أمس احتفالية مباراة نهائي كأس السوبر الإماراتي المقام لأول مرة في في استاد الدفاع الجوي وسط الآلاف من الجماهير المصرية والخليجية.

قدم تامر في بداية فقرته أغنية "عمري ابتدا" بتوزيع جديد خاص بالحدث خطف صيحات وهتافات الجماهير بالمدرجات بعدها قدم 4 أغنيات هي "بنت الايه " ،"اكتر حاجة " ،"يانا يا مافيش" ،"يا مالي عيني" والتي صاحبها العديد من الاستعراضات المبهرة على غرار المهرجانات العالمية.

تميز الحفل بأجواء الفخامة والإبهار المواكبة للحدث الإمارتي على أرض الحضارة من حيث التنظيم لشركة "بريزنتيشن" برئاسة محمد كامل والتي من جانبها أسندت تنظيم الفقرة الفنية الخاصة بنجم الجيل لشركة ريلود – هادي عادل و محمود فكري ومصممة الاستعراضات مايسة نصر.

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سيدتي

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