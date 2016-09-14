كاتي بيري تنتظر اعتذاراَ من تايلور سويفت

أكّدت النجمة الشهيرة كاتي بيري Katy Perry أنها مستعدّة لإنهاء الخلاف بينها وبين النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift إذا قامت الأخيرة بالاعتذار.

فبعد الخلافات التي نشبت بينهما على مدار عامين، وبعد حرب التصريحات والاتهامات المتبادلة بسرقة الراقصين والموسيقيين، ردّت كاتي على إحدى المعجبات بها، التي وجهت إليها سؤالاً عبر حسابها على موقع Twitter بشأن إمكانية أن تتعاون مع المغنية تايلور سويفت، فأجابت النجمة بأنّها مستعدّة للتعاون، إذا اعتذرت منها زميلتها عن الإساءات التي بدرت منها.

يُشار إلى أنّ الخلافات بين النجمتين بدأت عام 2014، حين ألمحت تايلور سويفت، في حوارها مع مجلة " Rolling Stone"، إلى أنها تقصد فنانة بعينها في أغنيتها " Bad Blood"، ووصفتها بأنها عدوتها اللدودة، من دون أن تفصح عن اسمها.

ولكن كاتي أدركت أنّها المقصودة على الفور، وغرّدت على تويتر قائلة: "احترس من ريجينا جورج في ملابس الخراف"، في إشارة منها إلى شخصية "ريجينا جورج" الشريرة التي قدّمتها راشيل ماك أدامز في فيلم لينزي لوهان الشهير "Mean Girls".

يذكر أنّ تايلور سويفت وكاتي بيري كانتا على علاقة بنفس الرجل، وهو المغني ومؤلف الأغاني جون ماير.

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