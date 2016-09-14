إليسا تشعل حرباً بين الشعراء والملحنين وأحمد ماضي يتخطّى الخط الأحمر

وكأنه ردّ على الحرب التي اشتعلت على "تويتر" منذ أن طرحت ألبومها الجديد "سهرنا يا ليل"، غرّدت اليسا على "تويتر": "في ناس لما تخسرها بترتاح".

ربما تكون هذه التغريدة هي الموقف الذي استخلصته اليسا، بعد كلّ المواقف التي ظهرت أخيراً على شكل تغريدات سلبيّة لاحقتها هي وألبومها و"الفانز". وربّما بتلك التغريدة أرادت أن تعلن، وبشكل حاسم، أنّها استغنت ـ والى الأبد ـ عن بعض الأشخاص الذين أتعبوها نفسياً.

اليسا، التي يُعرف عنها أنها لا تردّ عادة على الانتقادات التي تطالها، حاولت أن تردّ هذه المرة، ولكن بشكل غير مباشر، من خلال تغريدة، على عشرات التغريدات التي طالتها وطالت ألبومها الأخير. لكن سرعان ما وصلتها تغريدة من الشاعر أحمد ماضي الذي ردّ عليها قائلاً: "سبحان الله يا حبيبي لسانها خانها قالت في ناس لما تخسرها مش لما تخسرك يعني هي خسرت الناس مش هنّي خسروها"..

وبدأت الانتقادات تطال اليسا بعد مرور ساعات على طرح ألبومها "سهرانا يا ليل". وكان الهجوم الأوّل من الشاعر منير أبو عساف، الذي كتب على صفحته على فيسبوك، أنّ العمل فاشل، وتبيّن أنّ نجاح اليسا صدفة مطلقة، مشيراً إلى أنّها لا تُجيد الاختيار. وسرعان ما وصله الردّ من الشاعر والملحّن صلاح الكردي (كتب ولحّن أغنية يا ريت"، كما لحّن أغنية فل الحكي، التي كتب كلامها يوسف سليمان) بتغريدة على "تويتر"، كتب فيها: "أنت يا عزيزي عطيت رأيك من دون ما حدا يسألك عن رأيك. جرّحت بالفنانة والشعراء والملحنين والموزّعين، وجرّحت بالجمهور الكبير اللي تقبل وحب كتير من الأغاني. كل إنسان عندو ذوق وعندو احساس وعندو رأي، لكن حضرتك قلت رأيك “اللي ما انسألت عنه” و اعتديت على جميع فريق العمل وهذا مستغرب من حدا متلك بيكتب كتير حلو وعندو احساس . وصحيح لكل رأيه وذوقه، لكن لما بيكون صاحب الرأي من أهل المهنة، وبيقول رأيه من تلقاء نفسه وبهذه الطريقة الهجومية ،هون الرأي بيتحول ل تعدّي وتجريح.. مع كامل الإحترام.".

هنا، تدخّل الشاعر أحمد ماضي على الخط، فكتب تغريدات أخرى توجّه فيها إلى الفانز"، من بينها: "يا عنزات ما سألتو ليش فنانتكن خلت المصري يكتبلا لبناني مطعوج مثل شفتها؟! لنو ما بقى شاعر وملحن بلبنان ما تخانقت نعو!! لهيك فشلت".

بدورها، دخل الملحّن أحمد الزين على خط الأزمة، إلى جانب منير بو عساف وأحمد ماضي، عبر مجموعة تغريدات من بينها: "بدك تعمل غنية وبسرعة تسجل اهداف؟ طلبك مية بالمية عند الماضي وبو عساف".

في المقابل، قام عدد من الفنانين المتضامين مع اليسا بنشر تغريدات، تؤكّد النجاح الكبير الذي تحققه اليسا في ألبومها الجديد، من بينهم أمير طعيمة، الذي أشار إلى أن أغنية عكس اللي شايفينها حققت المليون الأول بعد يومين على طرحها". ويبقى الأمر اللافت هو انتشار إحصاءات صدارة عن "الآي توينز" تُشير إلى تفوّق اليسا على اديل وسيلين ديون من حيث نسبة الاستماع.

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