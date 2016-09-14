بالصور.."بلطيم" كامل العدد بثالث أيام العيد وسعر العشة يصل لـ350 جنيها

توافد الآلاف على مدينة مصيف بلطيم، لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى، وأصبح المصيف مكتمل العدد للهدوء الذى يتميز به المصيف، واعتدال الطقس، للتمتع بقضاء أوقات ممتعة على الشواطئ، وارتفعت أسعار العشش والشاليهات القريبة من البحر لـ350 جنيها والبعيدة عنه لـ200 جنيه.

وقال المحاسب فادى عبدالفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، خلال تصريحات له، اليوم، الأربعاء، أن المصيف استقبل الآلاف من أنحاء الجمهورية لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى، مؤكدا أنه تم تشغيل 100 منقذ، وتم توزيعهم على شواطئ المدينة وتم مدهم بأدوات الإنقاذ اللازمة من أطوق نجاة، وصفارات الإنذار وتم نشر سلالم المراقبة على الشاطئ وتركيب الإعلام بألوانها المختلفة التى تدل على حالة البحر.

وأضاف شميس، أطلق مجلس مدينة المصيف حملة لتوعية رواد الشاطئ للالتزام بالتعليمات الخاصة بنزول البحر حفاظاً على أرواح المصطافين من أخطار الغرق،كما تم التنسيق مع الجهات والمصالح المختلفة لتوفير احتياجات المواطنين.

قال شميس، لـ"اليوم السابع"، إنه يشعر بالحزن لعدم توفير شاليهات ولا عشش ولا وحدات سكنية بالمصيف لاستقبال العشرات من الأسر القادمين من محافظات متعددة لأنها اكتمل العدد بها، بالإضافة لعدم وجود أماكن فى الفنادق بالمصيف.