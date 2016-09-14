بالصور.. قائمه حب مصر بالغربيه تعقد الاجتماع التمهيدي الأول لانتخابات المحليات

عقدت قائمة حب مصر بالغربية أولى اجتماعاتها التمهيدية اليوم، الأربعاء، بمقر الاتحاد المحلى لعمال الغربية لمناقشة الحوار بين الحاضرين من أعضاء قائمة حب مصر للمجالس الشعبية والمحلية برئاسة الدكتور بدران مكى المنسق العام للحملة بوسط الدلتا.

وناقش الاجتماع خطة العمل خلال المرحلة القادمة والانتهاء من تشكيل الأمانات على مستوى المراكز والقطاعات وتنفيذ برنامج تدريبى للشباب بجميع المراكز للتثقيف عن المجالس المحلية ودورها فى الرقابة على جميع المصالح والفرق بين عضو المجلس المحلى وموظف الإدارة المحلية بأى مصلحة ودور التنفيذى والواجب عليه والواجب على عضو المجلس المحلى خاصة فى الظروف التى تمر بها البلاد.

وشارك فى الاجتماع من المهندس سمير الشبراوى، منسق شئون المجالس الشعبية والمحلية على مستوى المحافظة والسيد جمعة منسق عام المحله الكبرى والمحاسب محمد عبدالقادر سالم منسق عام مركز السنطة وميرفت الغندور عضو المجلس القومى للمرأة والسيد أبو المجد حمزة، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الغربية، وأحمد الشهابى، أمين شباب وسط الدلتا، ومحمد الجندى، أمين الإعلام.