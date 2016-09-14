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تعطل أجهزة هاتف «آيفون» أثناء تحديث نظام التشغيل «IOS 10» الجديد

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تعطل أجهزة هاتف «آيفون» أثناء تحديث نظام التشغيل «IOS 10» الجديد تعطل أجهزة هاتف «آيفون» أثناء تحديث نظام التشغيل «IOS 10» الجديد

جهاز آيفون_أرشيفية

توقفت الكثير من أجهزة “الآيفون” أثناء تنزيل تحديث نظام التشغيل IOS 10، بعدما أطلقته شركة “آبل”، أمس الثلاثاء، وذلك بظهور خطأ أثناء عملية التنزيل، وهو ما استلزم من المستخدمين توصيل الجهاز مع برنامج “آيتونز” عن طريق الحاسوب.

وفور الضغط على كلمة “تحديث” سيظهر للمستخدم ما يفيد بأن برنامج آيتونز سيقوم بتحديث الهاتف إلى إصدار 5.3.9 وهي النسخة التي تسبق الإصدار الأحدث 10 iOS ، وذلك وفقًا لما نقلته”سكاى نيوز” عربية عن البوابة العربية للأخبار التقنية.

واعتذرت “آبل” عن المشكلة، مقدمة عدة حلول لمن واجتهم المشكلة، أولها، أن يتأكدوا من استخدامهم لأحدث إصدار من “آيتونز”، وفي حال قام المستخدم بتشغيل “آيتونز” فعليه أن يغلقه، ويصله بجهاز الكمبيوتر، ثم يشغل الحاسوب من جديد.

ولدى الوصل بجهاز الحاسوب، تنصح “آبل” المستخدمين بإجبار الجهاز على إعادة التشغيل، وعدم التوقف عن الضغط على الزر الرئيسي إلى حين ظهور شاشة وضع الاسترداد.

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