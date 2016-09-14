«رويترز»: لقاء يجمع بين السيسي وهيلارى كلينتون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أن المرشحة الجمهورية هيلارى كلينتون للانتخابات الرئاسية الامريكية، سوف تلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأوكرانى بوروشينكو، فى الأمم المتحدة الأسبوع القادم.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يشارك فى فعاليات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تبدأ اجتماعاتها فى مدينة نيويورك الأسبوع المقبل.

وتحرص مصر على المشاركة بفعالية فى مختلف الأنشطة التى تقوم بها الأمم المتحدة فى ضوء الدور البناء الذى تقوم به فى إطار حفظ السلم والأمن الإقليمى والدولى، أخذاً فى الاعتبار عضوية مصر الحالية فى كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن الإفريقى.

ومن المنتظر أن يلقى الرئيس السيسى بيان مصر أمام الجمعية العامة، حيث يستعرض خلاله مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، فضلًا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.