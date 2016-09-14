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محمد السيد يحصد فضية لمصر في رفع الأثقال بالبارالمبية

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محمد السيد يحصد فضية لمصر في رفع الأثقال بالبارالمبية محمد السيد يحصد فضية لمصر في رفع الأثقال بالبارالمبية

نجح محمد السيد في تحقيق الميدالية المصرية العاشرة في دورة الألعاب البارالمبية 2016 في ريو دي جانيرو بعد أن توج بفضية رفع الأثقال لوزن 107 كجم.

وخطف محمد السيد الميدالية الفضية بطريقة مثيرة بعد أن نجح في رفع 233 كيلو في المحاولة الأخيرة بعد أن كان الإيراني علي صادق زاد سلماني الذي فشل في رفع 234 كيلو بالمحاولة الأخيرة وتوقف عند 226.

أما في المركز الأول فقد نجح اليوناني بافلوس ماملوس في خطف الذهب بعد أن رفع 238 كيلو محققا رقما بارالمبيا جديدا

وبذلك يكون محمد السيد قد رفع رصيد من الميداليات إلى 10 وذلك في اليوم الختامي من منافسات رفع الأثقال.

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