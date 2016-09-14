غدًا.. انطلاق النسخة 58 لبطولة الدوري الممتاز

تنطلق غداً الخميس بطولة الدوري العام المصري لموسم 2017/2016، ويشارك في المسابقة عذا الموسم 18 ناديا هم : الأهلي والزمالك وسموحة والمصري ووادي دجلة والاسماعيلي والانتاج الحربي والداخلية ومصر المقاصة وإنبي وبتروجت وطلائع الجيش والمقاولون والاتحاد وأسوان وطنطا والشرقية والنصر للتعدين.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا برصيد 38 مرة، ويليه الزمالك الذي فاز بالدوري 12 مرة، ويليهما الإسماعيلي 3 مرات، وفاز بلقب الدوري مرة واحدة كلاً من الترسانة والأوليمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب.

وتبدأ مباريات البطولة الخميس بمباراتين هما : أسوان والداخلية والنصر للتعدين في مواجهة انبى .