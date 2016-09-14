طرق طبيعية تُبعد الحشرات المزعجة عن منزلك

الحشرات مفيدة للبيئة بشكل أو بآخر ولا يمكن التخلي عنها ولكنها ليست موضع ترحيب في المنزل لكونها مزعجة ومقرفة في بعض الأحيان.

وغالبا ما يسارع البشر إلى شراء المبيدات اللازمة للتخلص من الحشرات والتي تحتوي على مكونات تضر بالإنسان والحيوانات الأليفة. ولكن ثمة طرق أفضل لمنع الحشرات من دخول المنزل من دون الحاجة لاستخدام المواد الكيميائية الضارة بالصحة.

وتعتبر الأعشاب واحدة من أفضل الطرق للتخلص من الحشرات، حيث يوجد العديد من الأعشاب المعروفة بأنها تفرز مواد طاردة للحشرات. على سبيل المثال، رائحة الأعشاب العطرية.

ويعد النمل من الحشرات المتطفلة الأكثر شيوعا في المنزل. وأسهل طريقة للتعامل معها تكون من خلال رش عصير الليمون أو الخل في زوايا المنزل. هذا بالإضافة إلى النعناع والأعشاب العطرية الفعالة التي تبقي النمل بعيدا عن المنزل، حيث يمكن وضع عدد قليل من أوراق هذه النباتات على حواف النوافذ أو حتى زرعها أمام المنزل.

كما يمكن زراعة الأرجواني الزهر purple flower ونبتات الفلفل الحار التي تعتبر أقل عطرية ولكن يمكن أن تسهم في إبعاد الحشرات عن المنزل.

وإن كنت تريد الحصول على ليلة خالية من البعوض المزعج، فعليك بوضع الليمون وأوراق الليمون على شرفة المنزل بالإضافة إلى بلسم الليمون الذي يزرع في الحدائق، وهو يشبه النعناع ويمكن وضعه أيضا على البشرة لصد الحشرات القارضة.

كما يصد النعناع إلى حد كبير أي شيء، والأمر يشمل الذباب. وهنالك عدد من الأعشاب المذكورة أعلاه المفيدة أيضا في طرد الذباب، بالإضافة إلى الريحان وإكليل الجبل والخزامى.

ويذكر أن النفتالين ذا الرائحة الغريبة يعتبر الوسيلة الأكثر شيوعا في طرد حشرات الملابس، حيث يتم وضعه بين الملابس. ولكن هنالك طريقة بسيطة وأفضل لحماية الألبسة من العت، وهي أن تضع كيسا صغيرا يحوي الخزامى (اللاوندة) والنعناع وإكليل الجبل والقرنفل والقرفة في خزانتك، وبذلك تتخلص من حشرات الألبسة وتحصل على رائحة عطرية جميلة أيضا.

وهنالك أشياء أخرى يمكنك القيام بها في منزلك للحفاظ على النظافة ومنح اجتياح الحشرات، حيث يجب حفظ المواد الغذائية مغلقة بإحكام شديد، مثل السكر والدقيق. وكذلك غسل الأطباق الملوثة بشكل دائم والحفاظ على نظافة المصارف الصحية في الحمامات.