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ضبط 5 محطات وقود لبيعها البنزين بأزيد من السعر المقرر فى بنى سويف

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ضبط 5 محطات وقود لبيعها البنزين بأزيد من السعر المقرر فى بنى سويف ضبط 5 محطات وقود لبيعها البنزين بأزيد من السعر المقرر فى بنى سويف

>بني سويف – هاني فتحي

تمكنت وحدة مباحث بمديرية أمن بنى سويف برئاسة المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، من ضبط 5 محطات وقود لبيعها البنزين والسولار بأزيد من السعر المقرر، وجميع كميات من البنزين لبيعها فى السوق السوداء.

 

وضبطت الحملة طلمبتين رصيف فى قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف لقيامهم بتجميع مواد بترولية بدون ترخيص وبيعها فى السوق السوداء أعلى من السعر الرسمى وتم التحفظ على 2000 لتر بنزين، وضبط 5 محطات وقود لبيعهم بنزين بأزيد من السعر الرسمى.

 

تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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مصر 365

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