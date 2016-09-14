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شرطة نيويورك تواصل البحث عن هوية شاب حرق «إمراءة مسلمة» بمقاطعة منهاتن

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شرطة نيويورك تواصل البحث عن هوية شاب حرق «إمراءة مسلمة» بمقاطعة منهاتن شرطة نيويورك تواصل البحث عن هوية شاب حرق «إمراءة مسلمة» بمقاطعة منهاتن

شرطة نيويورك_أرشيفية

تواصل شرطة نيويورك اليوم الأربعاء، عملية بحثها عن رجل حاول إحراق بريطانية مسلمة بمقاطعة مانهاتن، فى حادث زاد م نمخاوف المسلمين الأمريكيين، وسط ضغوط كثيرة يتعرضون لها فى البلاد.

و وقع الاعتداء، أمام متجر للملابس بجادة “فيفث أفبنبو” بوسط مانهاتن، فى حين قالت البريطانية البالغة من العمر 35 عامًا، : ” إنها كانت تسير عندما شعرت فجأة باحتراق كِم قميصها “، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

ورفضت الشرطة، أمس الثلاثاء، تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث، مكتفية بالتأكيد أنها تواصل التحقيق في جريمة كراهية محتملة، ونشرت الشرطة، الاثنين، صورًا للحادث التقطتها كاميرات مراقبة، وطلبت من العامة المساعدة في القبض على المشتبه به، وفيما رفضت السلطات إعلان هوية الضحية، قالت صحيفة “نيويورك بوست” إنها طبيبة أسنان من غلاسكو في اسكتلندا.

وأعلن فرع نيويورك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الذي يتواصل مع الضحية ويوفر دعمًا قانونيًا لها، أنه لا يستطيع التأكيد إن كان المهاجم مدفوعا بعداء للإسلام، ولو أن الضحية كانت محجبة، وقالت المتحدثة باسم المجلس زينب شاودري “إنه إثبات جديد على أن المسلمين باتوا في وضع أكثر حساسية وسط هذه الأجواء السياسية العدائية”.

وتابعت “حتى في أماكن كمدينة نيويورك، إحدى أكثر المناطق الأميركية تنوعًا، نشهد ارتفاعًا في التعصب ضد المسلمين”. في أغسطس الماضى، قتل إمام ومساعده بالرصاص في الشارع قرب مسجد في منطقة كوينز.

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