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اليونسكو تعلن أثينا عاصمة عالمية للكتاب لعام 2018

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اليونسكو تعلن أثينا عاصمة عالمية للكتاب لعام 2018 اليونسكو تعلن أثينا عاصمة عالمية للكتاب لعام 2018

أعلنت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، أثينا (اليونان) عاصمة عالمية للكتاب لعام 2018، وذلك بتوصية من لجنة استشارية دولية.

وقع الاختيار على أثينا بسبب الجودة الاستثنائية لبرنامج الأنشطة، الذي وضعته والمدعوم من قبل جميع الجهات الفاعلة في مجال الكتاب، حيث تتضمن الأنشطة المقترحة مجموعة من اللقاءات مع الكتاب والمترجمين والمصورين، بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات الموسيقية والمعارض الموضوعية والجلسات الشعرية وورشات عمل مخصصة للعاملين في مجال النشر.

وتهدف هذه الأنشطة إلى جعل الكتب متاحة لكل المواطنين بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، كما أكد أعضاء اللجنة الاستشارية على غنى البنى التحتية الثقافية في المدينة وخبرتها في تنظيم الأنشطة الدولية.

وتلتزم المدينة، التي يتم اختيارها كل عام لتكون العاصمة العالمية للكتاب، بالترويج للكتب والقراءة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أنشطة لمدة عام ابتداء من اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف بتاريخ 23 أبريل.

واجتمعت اللجنة الاستشارية المؤلفة من مجموعة من الممثلين عن كل من اليونسكو ورابطة الناشرين الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في مقر اليونسكو من أجل دراسة الترشيحات التي حققت رقما قياسيا هذا العام.

يذكر،  أن أثينا هي المدينة ال`18، التي تحظى بلقب العاصمة العالمية للكتاب، وذلك بعد مدريد (2001)، والإسكندرية (2002)، ونيودلهي (2003)، وأنتويرب (2004)، ومونتريال (2005)، وتورينو (2006)، وبوجوتا (2007)، وأمستردام (2008)، وبيروت (2009)، وليوبليانا (2010)، وبوينس آيرس (2011)، ويريفان (2012)، وبانكوك (2013)، وبورت هاركورت (2014)، وإنتشون (2015)، وفروتسواف (2016)، وكوناكري (2017).

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