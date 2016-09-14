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النيابة تبدأ التحقيق مع "ربة منزل" قتلت زوجها بمساعدة عشيقها فى القليوبية

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النيابة تبدأ التحقيق مع "ربة منزل" قتلت زوجها بمساعدة عشيقها فى القليوبية النيابة تبدأ التحقيق مع "ربة منزل" قتلت زوجها بمساعدة عشيقها فى القليوبية

>القليوبية – محمد قاسم

بدأت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار إسلام شريف، التحقيق مع ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها ودفنه بالمنور بمساعدة عشيقها، بعدما اكتشف علاقتهما الآثمة وضبطهما داخل حجرة نومه.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد درويش رئيس مباحث مركز بنها، يفيد باختفاء فران منذ عدة أيام، والعثور على جثته ملقاة فى منور منزله، وبها طعنات وجروح نافذة.

 

تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، ودلت التحريات على أن زوجة المجنى عليه وتدعى " شلبيه م م" ربة منزل وراء الجريمة، وقامت بمساعدة عشيقها بطعنه بسكين المطبخ، بعدما ضبطهما فى غرفة النوم، فلقى مصرعه فى الحال، وتخلصا من الجثة بمحاولة دفنها فى منور الشقة.

 

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، بينما فر عشيقها هاربا، وجار تكثيف الجهود لضبطه.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

 

 


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