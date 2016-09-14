«الري»: انتهاء قناطر أسيوط الجديدة سبتمبر 2017

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريراً حول آخر المستجدات بشأن ما تم تنفيذه من أعمال فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، والذى يهدف إلى تحسين الرى فى 5 محافظات بتكلفة حوالى 4 مليارات جنيه ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر 2017.

وأضاف عبد العاطى، فى بيان صحفى، أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 89,12% من قيمة الأعمال المدنية ، كما تم تنفيذ نحو 78,21 % من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع ، كما تم نهو صب الخرسانة المسلحة لجميع بغال الكوبري العلوي ، والإنتهاء من رفع جميع الكمرات والبلاطات سابقة الصب ، وصب الخرسانة المسلحة لبلاطات الكوبري العلوي. ونهو العمل في صب الخرسانة المسلحة لمخرج الكوبري العلوي ناحية الشرق، والإنتهاء من أعمال صب الخرسانة المسلحة (المرحلة الثانية) بكل من الوحدات الأربعة بمحطة الكهرباء .. كما تم صب أعمدة الدور الأول علوي للمبنى الإداري ، وكذلك تم البدء في أعمال الردم في السد الدائم بالتربة الزلطية للجزء المتبقي من النهر حيث تم تنفيذ نحو 80 مترا طوليا.

من جانبه، أوضح المهندس حسين جلال – المهندس المقيم بالمشروع – بأن العمل يجري على قدم وساق في مختلف جوانب المشروع ليل نهار ، حيث يجري صب الأعمال الخرسانية بمختلف مكونات المشروع وقد بلغ إجمالي ما تم صبه 408,916 ألف م3 من إجمالي كميات الخرسانة، وجاري أعمال إزالة السد الترابي الدائري بالأمام والخلف ،وتم قطع السد واتصال مياه النيل بالمياه داخل حفرة الإنشاء بالخلف .وجاري أيضا تنفيذ أعمال الحماية بالمناطق المتبقية بالمشروع. وأعمال التركيبات الخاصة بخلف وأمام الأهوسة الملاحية.. ..وجاري تركيب حوامل الكابلات الخاصة بلوحات تشغيل الهويسين .. ، كذلك جاري استكمال تركيب حاجز السفن بالأهوسة وتركيب حوامل الكابلات الخاصة بلوحات تشغيل الهويسين ، إضافة إلى عمل الإختبارات على أعمال اللحام على بوابة القطاع للهويس رقم 1 ناحية الأمام والخلف ، وجاري استكمال أعمال اللحام على بوابتي الهويسين ناحية الخلف.. علاوة على استكمال تركيب قضبان الأوناش القنطرية بالأهوسة ، وتركيب بوابة الأنفاق للهويس رقم 2 ناحية الخلف ، وبدء الإستعداد لتركيب المشايات أعلى بوابات الهويس رقم1.

وأفاد المهندس أحمد كرات ، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، بأن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية سيقوم بتحسين حالة الرى فى عدد 5 محافظات (أسيوط- المنيا- بنى سويف – الفيوم – الجيزة) بالإضافة إلى توليد32ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء كوبرى علوى حمولة70 طن بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة اغراض الملاحة النهرية، فضلا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد نهو المشروع.