محمد بن زايد يصل روما في زيارة رسمية للفاتيكان

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى روما في زيارة رسمية للفاتيكان تبدأ غداً يلتقي خلالها البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بابا الفاتيكان بمقر البابوية.

ويبحث سموه والبابا فرنسيس العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الفاتيكان وسبل تنميتها وتطويرها إضافة إلى استعراض مجالات التعاون المشترك لتعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش التي تحث عليها جميع الأديان في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما يلتقي سموه غبطة الكردينال بيترو بارولن أمين سر دولة الفاتيكان وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين في الفاتيكان.

بعدها يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة عمل إلى جمهورية إيطاليا يلتقي خلالها ماثيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي لبحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وعلي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الاسبانية سفيرة غير مقيمة لدى دولة الفاتيكان.