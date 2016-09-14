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الهلال الإماراتي يفتتح حديقة عامة في عدن

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الهلال الإماراتي يفتتح حديقة عامة في عدن الهلال الإماراتي يفتتح حديقة عامة في عدن

افتتح وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات عبد الرحمن شيخ امس حديقة عدن الصغرى التي تم إعادة تأهيلها من قبل الهلال الأحمر الإماراتي بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

واعرب وليد علي صالح الأمين العام للمجلس المحلي خلال الحفل عن تهانيه لدول التحالف العربي بمناسبة عيد الاضحى شاكرا الجهود المبذولة التي ساهمت بجعل البريقة تظهر في حلة جميلة وخاصة الشباب في هذه المديرية الذين بذلوا جهودا من أجل مدينتهم.

وذكرت دائرة التوجيه المعنوي التابعة للحزام الامني في مديرية البريقة أن توافد المئات إلى المنتزهات في عموم العاصمة عدن وحديقة عدن الصغرى على وجه الخصوص يدل على المستوى الجيد الذي وصلت إليه عدن في الأمن والاستقرار فيما اوضح فريق التوجيه أن الاعمال مستمرة لمضاعفة الاعمال للوصول إلى المستوى المنشود ليعيش أبناء عدن حياتهم بشكل طبيعي.

ومن جانبه قال القيادي في قوات الحزام الأمني بالبريقة فهمان عطيري ان افتتاح حديقة عدن الصغرى جاء بعد جهد بذلته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وقوات التحالف في عدن لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الأهالي خلال ايام العيد.

وأكد أن البريقة أمنيا جاهزة لاستقبال الزوار والوفود من مختلف مديريات عدن ومن خارجها للاحتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبر عدد من الأهالي عن فرحتهم في افتتاح الحديقة وشكروا الهلال الأحمر الإماراتي على دعمهم والمساهمة إلى جانب نشاطهم في سبيل أن تكون البريقة مدينة أجمل.

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