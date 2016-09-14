رئيس مدينة سمنود يحيل 23 من العاملين بالقطاعات الخدمية للتحقيق

قرر المحاسب رمضان عيد، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، الأربعاء، إحالة 23 من العاملين بالقطاعات الخدمية، للتحقيق بسبب الغياب وترك العمل فى المواعيد الرسمية، رغم حالة الطوارئ فى العيد.

كان رئيس المدينة قد قام بزيارة مفاجئة، يرافقه لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة وتفقدوا عدد من المنشآت الخدمية، بالمحليات والصحة والتضامن الاجتماعى، للتأكد من انتظام العمل فى العيد.

وتبين للجنة غياب جماعى لـ 8 أطباء بمستشفى سمنود المركزى، و2 طبيب بالوحدة الصحية بقرية كفر حسان، وطبيب بوحدة صحة قرية بهبيت الحجارة، وطبيب بوحدة صحة قرية كفر العزيزية، وطبيب بوحدة صحة قرية أبو صير.

كما تبين غياب 2 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية ميت عساس، و6 من العاملين بالحملة الميكانيكية، وجهاز النظافة، و2 من الموظفين بإدارة التضامن الاجتماعى رغم توقيعهم بدفاتر الحضور والانصراف.

وقرر رئيس المدينة تحويل كافة المتغيبين للتحقيق، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بضبط سير العمل خاصة فى فترة الإجازات، وتعيين "نوباتجيات" فى حالات الطوارئ، ومنع ظاهرة التسرب الجماعى للموظفين العاملين بالدولة.