بالصور.. محافظ المنيا: إيقاف نشرات نقل وانتداب المعلمين لحين الفصل في التظلمات‎

مراسل «ONA»:

قرر اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، إيقاف كافة نشرات النقل والانتداب الخاصة بالمعلمين، والتي أصدرتها مديرية التربية والتعليم مؤخرًا؛ لسد العجز في المدارس التي تعاني من نقصا شديد في التخصصات، وذلك لحين الفصل في التظلمات .

وأضاف المحافظ، خلال لقائه بعدد من المعلمين المتظلمين من قرارات النقل والانتداب الأخيرة، أنه سيعقد اجتماع عاجل السبت القادم مع وكيل وزارة التربية والتعليم لعرض كافة أعمال لجنة التظلمات ومراجعتها ، مع مراجعة قرار وزير التعليم بشان الانتدابات والنقل ومدى مطابقه القرارت الصادرة معه حتى يكون هناك قواعد حاكمة ومرضية للجميع.

وأكد ضرورة توفير البيئة الصالحة للمعلمين ومنها الاستقرار العائلي والراحة النفسية في مكان العمل ،مشيرا الى انه سيتم مراجعة كافة القرارات للصول لحلول جذرية وعادلة للجميع تحقق مصلحة الطالب اولا ثم المعلم والأسرة.

وأضاف أن هؤلاء الطلاب جميعا هم أبنائنا ولا أحد يرضى بالإضرار بمصالحهم ، وسنعمل على الوصول إلى حلول ترضى الجميع ولا تخل في نفس الوقت بسير العملية التعليمية ومصلحة الطلاب والمعلمين.

وكان وزير التعليم، قد وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع المعلمين داخل مدارس الإدارة التعليمية الواحدة وبين الإدارات التعليمية داخل كل مديرية، بهدف سد العجز في مراحل التعليم المختلفة.