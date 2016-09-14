بالصور.. وزير الإسكان يستعرض تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالبحر الأحمر

مراسل «ONA»:

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان وتنمية المجتمعات العمرانية، الأربعاء، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر وعرض المطالب والإحتياجات اللازمة للإنتهاء من المشكلات التى تعوق تنفيذها والتخلص منها والعمل علي وضع حلول عاجلة لها

وأكد مدبولي، في تصريحات صحفية اليوم، ضرورة الإنتهاء من كل الأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة و الإنتهاء من محطة الصرف الصحي رقم 7 بالغردقة كأولوية أولي مشيراً إلي أهمية هذه المحطة وانها ستعمل علي حل مشاكل وسط المدينة بأكملها .

واستمع وزير الاسكان هلال اجتماعه مع مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب بالبحر الأحمر وعدد من مسؤولي المحافظة الي عرض تفصيلي للأعمال الانشائية التى تتم بمحطة اليسر لتحلية مياه البحر التى ستنتج مياه تحليه بواقع 80 الف طن يومياً، وتفاصيل انشاء محطة المعالجة الثلاثية بواقع 90 ألف طن يومياً بالاضافة الي مراحل انشاء 5 محطات رفع لمياه الصرف الصحي وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد بطول 20 كم وشدد مدبولي علي ضرورة الإنتهاء من تلك الأعمال المتبقية بمحطات الرفع خلال ثلاثة شهور لتتزامن مع افتتاح محطة مياه اليسر

وتطرق مدبولي إلى الاستماع الي الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات الصرف الصحي بمدن القصير وسفاجا ورأس غارب

وحذر مدبولي شركات المقاولات المنفذه لمشروعات المياه والصرف الصحي بالإنتهاء من كافة الأعمال في المواعيد المحددة وأن يتم سحب المشروع من اي شركة مقاولات يثبت تقاعسها في التنفيذ ، وإسنادها إلي وزارة الإنتاج الحربي لسرعة إنجازها للمشروعات

وطالب مدبولي مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعرض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة شمال الأحياء لخدمة المجتمعات السكانية التى جاري إنشاءها ، وعمل رؤية متكاملة في ضوء المشروعات الكبيرة التى سوف تدخل الخدمة ومنها محطة تحلية اليسر

وقرر مدبولي إضافة محطات المعالجة الثلاثية التى يتم إنشائها بمدينة القصير وسفاجا ورأس غارب لتحويلها من محطة ثنائية إلي محطة ثلاثية لتقليل التكلفة، والاستفادة من المياه في أعمال الري والزراعة

حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ورئيس حي شمال الغردقة، ومسؤولي جهاز التعمير، والإسكان وشركة المياه والمقاولون العرب.