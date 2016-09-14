نشاطات في "تشارلستون" لؤلؤة "كارولينا" الجنوبية في "سيدتي" غداً

تتفوّق "تشارلستون" الأميركية على عدد كبير من مدن العالم، بطبيعتها الخضراء الآسرة ومنازلها الأنيقة الملوّنة وخدماتها وشواطئها المدهشة.

عناوين ونشاطات في "تشارلستون"

- وسط "تشارلستون" التاريخي: تجذب فنون العمارة في هذا الوسط المفتوح على الفضاء، والمزدان بالنخيل. هناك، تلتقط العين مزيجاً من الطرازين الإنجليزي والفرنسي، بدون إغفال النمط الكاريبي، وتستمتع بالمحلّة فرنسية المؤسّسة في القرن السابع عشر من قبل مجموعة عائلات كانت قد غادرت فرنسا بعد إلغاء مرسوم نانت لويس الرابع عشر. وعند زيارة وسط "تشارلستون" التاريخي، لا تُفوّت زيارة شارع "ميتينج".

- جسر "رافينيل": هو جسر ضخم يجتاز نهر "كوبر"، يُمكن المرور فيه بوساطة السيارة أو الدراجة الهوائية.

- "واترفرونت بارك": من خلال جسر "رافينيل"، يمكن بلوغ "واترفرونت"، المتنزّه المجهّز للتنزّه وصيد السمك. وهناك، تحلو مراقبة مغيب الشمس ومراقبة "شلّال الأناناس"!

- "السجن القديم": كان بُني (أولد جايل) سنة 1802، وبعد أن هُجر طويلاً، ها هو يستضيف مدرسة للفنّ المديني.

- شاطئ "فولي": مجموعة من الشواطئ المجهّزة ببنى تحتية متقدّمة ومعدّة لاستقبال السائحين. تبعد 15 ميلاً عن وسط مدينة "تشارلستون"، وفيها يمكن ركوب الأمواج، وممارسة أنواع من الرياضات المائية، وتتوفّر مطاعم مقاه ومحال تجارية.

- "ميدلتون بلايس": مقرّ عائلات المزارعين القدامى، يمتدّ على مساحة شاسعة تقع خارج مدينة "تشارلستون"، على ضفاف نهر "آشلي" ويقصدها السائحون للمتعة بمناظرها الخلابة وتذوّق الطعام القروي التقليدي وسط الطبيعة والاسترخاء... تتوّفر فنادق في المنطقة.

- التسوّق: "تشارلستون" مدينة مثالية للتسوّق، تتوفّر فيها علامات فرنسية، جنباً إلى جنب مع متاجر صغيرة خاصّة بمصمّمين، فضلاً عن العلامات الأميركية المرموقة. وفيها محال خاصّة بالديكور والتجميل، إذ تشتهر فيها مستحضرات التجميل المعدّة من الدرّاق والعسل، كما بالمنتجات الغذائية عالية الجودة.

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