إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمنوفية

مراسل «ONA»:

أصيب 8 أشخاص بإصابات بالغة فى مشاجرة، اليوم الأربعاء، بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، في خلاف نشب بسبب الجيرة.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث الشهداء، بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بقرية سلامون دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين، أن طرفي المشاجرة هما، “طرف أول”، (محمود ع.ع.ع. – 43 عاما)، مصابا بخدوش بأصابع الإبهام لليدين، وشقيقه (محمد ع. – 40 عاما)، مصابا بجرح قطعى في فروة الرأس، وكدمة وتورم بالساعد الأيسر، وأنجال عمهما (عبدالحميد.ع.ع.خ.)، مصابا بجروح قطعية متهتكة بفروة الرأس والجبهة، و(عبد الحميد م.ع.ع.)، مصابا بجروح قطعية بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وزوجة الأول (إ.ع.ر.أ. – 33 عاما -ربة منزل)، مصابة بتورم وكدمة وكسر بمفصل الذراع الأيسر.

و”طرف ثان”، (مصطفى ش.م.ج. – 47 عاما- بالمعاش)، مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس، وخدوش وكدمات متفرقة بالجسم، ونجل عمه (مصطفى أ.م.ج. – 31 عاما -ميكانيكى سيارات)، مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس، وتهتك وتورم بالساعد الأيمن، وشقيقه (إبراهيم أ.م.ج– 27 عاما)، مصابا بجرح قطعى متهتك بفروة الرأس، وخدوش سطحية متفرقة بالجسم، وتم تحويل الثالث والرابع والخامسة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وجميعهم مقيمين بقرية سلامون دائرة المركز.

وبسؤال الطرفين، اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11170 جنح مركز الشهداء لسنة 2016، بالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المتهمين من ديوان المركز، ومتابعة الاستعلام عن حالة المصابين، واستيفاء الأوراق، وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.