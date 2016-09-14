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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

حادث الميكروباص بالفيوم

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكى بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق بحيرة قارون بالفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه وقع بين سيارة سوزوكى وأخرى ميكروباص على بعد كيلو متر من أوبرج الفيوم.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص تم نقل 2 منهم إلى مستشفي إبشواى المركزى، و5 آخرين إلى مستشفى الفيوم العام، وإسعاف شخصين بمكان الحادث.

والمصابون هم: أحمد عيد محمود 65 سنة، وأسامة معروف عبد الوهاب 29 سنة، والشحات صبرة عبد الجليل 36 سنة، والفيومى قاسم بريك 60 سنة، وحمدى قاسم بريك 53 سنة، وصابر سالم إبراهيم 60 سنة، وعبد الله عوض ميرى 58 سنة، ومحمد أدهم عبد الحميد 25 سنة، ونجاح بشارة الحسينى 45 سنة، وتحرر محضرا بالحادث، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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