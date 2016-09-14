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تباين مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات

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تباين مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات تباين مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات

صورة أرشيفية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء – أولى جلساتها بعد العودة من عطلة عيد الأضحى المبارك- وسط تداولات ضعيفة في مؤشر على استمرار ان المستثمرين لم يعودوا بعد من الاجازة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.68 % ليسجل 8132.75 نقطة.

وهبط فقد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.28 % مسجلا 1366.44 نقطة.

وفقد مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.72 % ليبلغ مستوى 8127.51 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.29 % ليبلغ مستوى 358.3 نقطة.

وخسر مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.1 % مسجلا 816.06 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.4 مليار جنيه من قيمته ليسجل 417.9 مليار جنيه، بعد تداولات محدودة لم تتجاوز 215 مليون جنيه في سوق الاسهم في حين بلغت التداولات الكلية بالسوق 236 مليون جنيه وهو أدنى معدلاتها خلال العام الحالي 2016.

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