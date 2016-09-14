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مجوهرات تُعيدك إلى مرحلة الطفولة!

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الأربعاء 14-09-2016 03:11

كثيرة هي دور الأزياء التي قدّمت تصميمات مرحة من المجوهرات، فجمعت بذلك بين النمط الشبابي المعاصر وبين النمط المترف والفاخر للألماس والأحجار الكريمة، ومن بين هذه الدور نذكر دار مجموهرات "تو" Tous، التي قدّمت بها تصميمات مجوهرات على أشكال "دببة الأطفال"، وزهور التوليب، والقلوب، والنجوم، تصدّرت بها لائحة المجوهرات الفريدة، ولا سيّما حين قدّمت هذه التصميمات مرصّعة بالألماس، ومختلف أنواع الأحجار الكريمة.

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وفي هذا الموسم، ستشرقين أكثر من أيّ وقت مع التشكيلة الجديدة من المجوهرات التي طرحتها دار "تو" Tous مؤخراً في الأسواق، حيث جاءت بألوان حيوية ومتوهّجة، وبتصميمات فاخرة ونفيسة معبّرة عن هوية الدار الأصيلة.
كذلك عكست الروح الشبابية، وعزّزت عنصر المفاجأة، ولا سيّما من خلال الخليط الذكي بين الموادّ التي صنعت منها قطع المجوهرات، والتي ضمّت الأساور، والعقود، والخواتم وغيرها.
تصميمات مجوهرات "تو" Tous لا تتقيّد بزمان أو مكان بل هي مناسبة لأيّ مناسبة ومع أيّ إطلالة تقومين بتنسيقها. وعبر هذه الصور، اكتشفي معنا أبرز وأجمل إصدارات الدار.

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سيدتي