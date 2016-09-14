هكذا تألقت النجمات في أسبوع نيويورك للموضة

منذ اليوم الأول من أيام أسبوع نيويورك للموضة لفتتنا إطلالات النجمات و تألّق الحضور فيه، إذ شاهدنا إطلالات متنوّعة و تنسيقات أنيقة من حضور الصف الأول، سنستعرضها معك في السطور التالية.

خطفت كيم كارداشيان Kim Kardashian مع أخواتها كيندال و كايلي Kendall & Kylie الأضواء في عرض مجموعة Yeezy و انتقلن بعد ذلك للحفل الخاص بإطلاق مجموعة الأزياء الخاصة بهن حيث ارتدت كايلي تنسيق أنيق مقلّم باللونين الأسود و الأبيض، و اختارت كيندال جمبسوت أنيق باللون الأسود، وأما كيم فقد اختارت بدلة ضيّقة باللون اللحمي من مجموعة Yeezy.

و كان عرض المصمم توم فورد Tom Ford مرصّعاً بحضور مبهر من النجمات و عارضات الأزياء المتألقات، فحضرت المغنية ريتا أورا Rita Ora بفستان برّاق باللون الوردي، و حضرت الممثلة جوليان مور Julianne Moore بفستان أسود بسيط بينما تألقت كل من ناعومي كامبل Naomi Campbell و كارلي كلوس Karlie Kloss في فساتين لمّاعة أضفت لإطلالاتهن لمسة عصريّة ساحرة.

و أعجبنا بإطلالة ملكة الجمال السابقة أوليفيا كالبو Olivia Culpo بفستان الدانتيل الرائع و إطلالة هيلاري رودا Hilary Rhoda الأنيقة بالجينز الأزرق مع قميص الدانتيل ذو الكشكشات الناعمة.

شاهدي معنا كيف تألقت النجمات في أسبوع نيويورك للموضة و شاركينا برأيك.