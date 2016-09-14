صحة «كفر الشيخ»: 42 منفذًا لبيع لبن الأطفال بالمحافظة

خصصت مديرية الصحة بكفر الشيخ 42 منفذاً لبيع لبن الأطفال فى مدن المحافظة والقرى الكبرى أيام عطلة عيد الأضحى.

وقالت الدكتوره لميس المعداوى، وكيلة وزارة الصحة، إنها خصصت 42 منفذاً لبيع لبن الأطفال بها من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً ، خلال إجازة عيد الأضحى.

أضافت المعداوى، فى تصريحاتٍ صحفيةٍ، اليوم الأربعاء، أنها تأكدت من عمل المنافذ خلال مرورها المفاجئ عليها للتأكد من استمرار عملية التوزيع.

وتابعت :”غرفة العمليات بمديرية الصحة تتلقى أى شكاوى من الأهال وتحيلها فوراً، وأنها على تواصل دائم مع بقية غرفة العمليات الفرعية بالإدارات الصحية بمدن ومراكز المحافظة”.