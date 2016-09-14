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بالصور.. حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل المئات للاستمتاع بإجازة العيد

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بالصور.. حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل المئات للاستمتاع بإجازة العيد بالصور.. حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل المئات للاستمتاع بإجازة العيد

>الإسكندرية ــ جاكلين منير

واصلت حديقة الحيوان بالإسكندرية، استقبال الزائرين والوافدين إليها للاستمتاع بقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت الحديقة المئات من الزائرين خلال ثالث أيام العيد، وسط مظاهر بهجة الأطفال والتقاط الصور السيلفى مع الحيوانات، والاستمتاع بعروض الحيوانات .المختلفة

 

من جانبها قالت إيمان مخيمر ، مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن العيد هذا العام يشهد عروضا جديدة لحيوان سبع البحر وفرس النهر، بالإضافة إلى ولادات جديدة لقرود حبشية، مما يساهم فى زيادة الإقبال على الحديقة، وقد تم زيادة عدد ساعات استقبال الزائرين إلى .السادسة مساء، لتخفيف حدة الزحام ومنح فرصة للزائرين الاستمتاع لأطول فترة ممكنة

 

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إلى أن الحديقة استعدت لاستقبال الزائرين فى العيد، حيث تم إلغاء إجازات كافة العاملين، و .تشديد التواجد الأمنى على الأبواب الخارجية، بالإضافة إلى وجود سيارة إسعاف

 

 


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