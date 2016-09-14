انقطاع المياه بشبرا الخيمة.. والأهالى:هنموت من العطش.. والشركة:حلها قريبا

يعانى أهالى شبرا الخيمة من انقطاع مياه الشرب لليوم الثانى على التوالى، بعدما قامت شركة مياه الشرب بحى غرب شبرا الخيمة بقطع المياه لليوم الثانى على التوالى بمنطقة السعادة والتعاون وعدة مناطق أخرى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون سابق إنذار.

وقال "عبد الكريم مصطفى" موظف: منذ مساء أمس والأهالى لم يجدوا نقطة مياه بعد أن قطعت الشركة المياه دون سابق إنذار، ولا توجد نقطة مياه واحدة فى المنازل، مطالبا محافظ القليوبية والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى بسرعة التدخل قائلا: "حرام احنا هنموت من الحر والعطش ومش عارفين نعيد، وعندما اتصلنا بالمهندس حمدى ثابت رئيس شركة المياه بشبرا الخيمة قال لنا اتصلوا بالطوارئ" !

وقالت "أمنية مجدى" ربة منزل: فوجئنا بانقطاع المياه ولم يتحرك أحد من المسئولين لإعادتها، قائلة: "حتى فى العيد والميه مقطوعة ومش عارفين نعيد.. الأطفال مش لاقية المياه تشرب من تانى يوم فى العيد، وكل ما نتصل بأى مسئول يقول لنا هنبحث المشكلة، ولكن لم يتحرك أحد حتى الآن".

ومن جانبه، قال حمدى ثابت رئيس شركة مياه شبرا الخيمة لـ"اليوم السابع": خصصنا رقم للطوارئ ونقوم ببحث أى شكوى تصل إلينا، وسنعمل على معرفة سبب انقطاع المياه فى حى غرب شبرا الخيمة خلال ساعات.