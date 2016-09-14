روسيا تجري تفتيشا جديدًا على تأمين المطارات المصرية قريبًا

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، اليوم الأربعاء، أن وفدا يضم خبراء روس في مجال الطيران، سيجري فحصا إضافيا في مطارات مصر قريبا.

وأوضح الوزير، أثناء مؤتمر صحفي عقده في مدينة نيجني نوفغورود، أن الطرف الروسي يعمل حاليا، بالتعاون مع الزملاء المصريين، على تنظيم زيارة جديدة، ستتيح للخبراء الروس الإطلاع على الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لضمان أمن المسافرين.

وكان الخبراء الروس قد قاموا بزيارتين إلى مصر، أواخر أغسطس الماضي وأوائل سبتمبر الجاري، أجروا في إطارهما فحوصات داخل مطارات شرم الشيخ والغردقة والقاهرة وعقدوا سلسلة لقاءات مع مسئولين مصريين، بهدف التحقق مما إذا كانت الإجراءات الأمنية المتخذة في هذه المطارات تكفي لاستئناف الملاحة الجوية بين البلدين، والتي انقطعت في أعقاب مقتل 225 شخصا من ركاب وطاقم الطائرة الروسية، التي تحطمت، أثناء توجهها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج، في شبه جزيرة سيناء، في 31 أكتوبر الماضي، جراء عملية إرهابية، تبنى تنظيم “داعش” المسئولية عنها.

روسيا اليوم