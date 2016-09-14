أخبار عاجلة

الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«تموين الإسكندرية»: ضبط ألعاب نارية ومصنع حلوى غير مرخص

Google+ Print
«تموين الإسكندرية»: ضبط ألعاب نارية ومصنع حلوى غير مرخص «تموين الإسكندرية»: ضبط ألعاب نارية ومصنع حلوى غير مرخص

ضبط ألعاب نارية

شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق، وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط “ج .ع” – 41 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد “750″ صاروخ ألعاب نارية أجنبى الصنع ومجهولة المصدر، و” س. ا”- 43 سنة صاحب مصنع لتصنيع المعسل بدون ترخيص لحيازته وعرضه للبيع عدد “1280″ عبوة معسل بدون بيانات تجارية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، و”س .ا” – 50 سنة صاحب مصنع لتصنيع الحلوى لحيازته وعرضه للبيع عدد “425″ كجم من منتجات الحلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً