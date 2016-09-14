«تموين الإسكندرية»: ضبط ألعاب نارية ومصنع حلوى غير مرخص

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق، وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط “ج .ع” – 41 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد “750″ صاروخ ألعاب نارية أجنبى الصنع ومجهولة المصدر، و” س. ا”- 43 سنة صاحب مصنع لتصنيع المعسل بدون ترخيص لحيازته وعرضه للبيع عدد “1280″ عبوة معسل بدون بيانات تجارية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، و”س .ا” – 50 سنة صاحب مصنع لتصنيع الحلوى لحيازته وعرضه للبيع عدد “425″ كجم من منتجات الحلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى.