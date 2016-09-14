وزير الإسكان: 330 مليون جنيه لتطوير عشوائيات البحر الأحمر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمدن البحر الأحمر، تصل تكلفتها إلى 330 مليون جنيه، وذلك بمدينة رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير.

وتشمل أعمال التطوير، إنشاء 250 منزلًا، و30 عمارة سكنية بمدينة الغردقة بحي الروضة بالشيخ الشحات، وفي مدينة سفاجا إنشاء 174 منزلًا، و3 عمارات سكنية، وفي مدينة القصير 36 منزلًا، 2 عمارة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم مساكن الروضة بالغردقة للمستحقين خلال يناير المقبل.

وشدد مدبولي، خلال زيارته للغردقة، الأربعاء، على أهمية توفير جميع الخدمات الأساسية بهذه المساكن، ورفع مستوى معيشتهم، وقيام وحدة التطوير الحضري والعشوائيات بعمل حصر للمنازل بمناطق جبلاية العفش والعرب والملاحة ومجاهد، التي تقع خارج خطوط التنظيم، وكذلك المباني غير الآدمية لتلك المناطق، وذلك لتوفير البدائل لهم في المرحلة الثانية بمساكن الروضة بالشيخ الشحات.

وأشار في بيان صادر عن وزارة الإيكان اليوم، إلى أنه سيتم البدء في تسكين أهالي منطقة زرزارة بمحافظة البحر الأحمر، اعتبارًا من يناير المقبل، وأن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في القضاء على المناطق العشوائية بمدينة الغردقة.

وطالب «مدبولي»، خلال اجتماعه مع مسؤولي جهاز التعمير بالبحر الأحمر، بأن يتم الانتهاء من إجمالي الوحدات السكنية التي يقيمها الجهاز بمدن البحر الأحمر خلال الثلاثة الأشهر المقبلة.

واستعرض مسؤولو جهاز التعمير ما تم إنشاؤه بالبحر الأحمر من مشروعات، منها حفر 3 آبار، وإنشاء 40 صوبة زراعية، والبدء في المرحلة الثانية لزراعة 2000 نخلة، و2000 شجرة مانجو على مساحة 200 فدان، بتكلفة مبدئية 25 مليون جنيه.