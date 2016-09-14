إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالمنوفية لـ«معاكسة» ربة منزل

أصيب ٦ أشخاص بمركز أشمون بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، إثر مشاجرة لـ”معاكسة” ربة منزل، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية إخطاراً من الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز شرطة أشمون بمشاجرة ومصابين دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من، طرف أول، “ه ج ا” –27 عاما مصاب «جرح قطعى بفروة الرأس والعين اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج»، وشقيقه “هـ ج ا “– 25 عاما مؤهل متوسط مصاب [جرح قطعى سطحى باليد اليسرى وخدوش بالساعد الأيمن]، ووالدهما “ج ا م س” – 55 عاما فنى مصاب [جرحان قطعيان بفروة الرأس]، وطرف ثانى، “أ ف ع إ” –30 عاما بدون عمل مصاب [جرح قطعى بفروة الرأس وآخر بالوجه]، ونجل خاله “أ س ع ع” –45 عاما مؤهل متوسط مصاب [جرح قطعى بفروة الرأس واليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم] ـ ونجله “س أ س ع ع”– 20 عاما مؤهل متوسط مصاب [جرح قطعى بفروة الرأس] وجميعهم يقيمون – دائرة المركز، وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب قيام الأول بمعاكسة زوجة الرابع، تم نقلهم إلى المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31981 جنح مركز أشمون لسنة 2016م، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.