مع VICE، URBAN DECAY تنظّم أكبر حملة لطرح أحمر شفاه في الأسواق!

كوني مستعدّة لكي تسرقي الأضواء هذا الموسم مع إطلاق Urban Decay لأكبر تشكيلة لها: مجموعة مذهلة مؤلّفة من 100 تدرّج مختلف لأحمر الشفاه الجديد Vice. من الألوان الجريئة والزاهية إلى التدرجات الداكنة والمثيرة، بالإضافة إلى الألوان المحايدة والفائقة المرونة... تقدّم لك Urban Decay تشكيلة واسعة من الألوان التي تصعب بالفعل مقاومتها.

إن درجة تركيز الصباغ تكاد لا تصدّق! فبمجرّد تمرير أحمر الشفاه فوق الشفتين ستحصلين على لون رائع. ينساب كل لون بسلاسة على الشفاه فيعانقها بشغف من دون أيّ مجهود أو عناء.

يمنح نظام تسرّب الصباغ ™ Pigment Infusion System™ الخاص بـ Urban Decayتركيبة أحمر الشفاه قوامًا فائق الانسيابية، أمّا مزيج العناصر فيرطّب الشفاه ويضمن لها الراحة المطلقة، فيجعلها ناعمة الملمس وجذابة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار اللمسات النهائية المفضّلة لديك بين مجموعة متنوعة من 6 إطلالات، من اللون الفائق، والكثيف، وغير اللامع إلى الشفاف، واللامع، والمعدني!

وللحصول على لون يدوم طويلًا، اختاري قلمًا مُطابقًا للون أحمر شفاهك منVice من بين 50 قلمًا لتحديد الشفاه تقدّمها لك Urban Decay.

زوري مركز ABC الأشرفية لتكتشفي 100 لون مختلف من Vice وتختاري أحمر الشفاه الخاص بك!

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