أصبح بإمكانك الآن إزالة أي إطلالة مكياج بغمضة عين مع جديد Garnier!

بيروت- سيدتي نت

أصبح بإمكانك الآن إزالة أي إطلالة مكياج بغمضة عين! لمكياج يومي؟ ماء ميسيلار من غارنييه هي الحل. لمكياج جرئ؟ ماء ميسيلار الغنية بالزيت من غارنييه هي ما تحتاجين إليه.

ما هي إطلالة المكياج التي تُعرفين بها؟ يمكن أن تكون تلك الخفيفة، والمفعمة بالنضارة، والطبيعية في بعض الأيّام، أم بارزة و جريئةفي أيّام أخرى. لا شكّ أنّ غارنييه تدرك تماماً أنّ النساء تتزيّن بإطلالات مكياج مختلفة، مما يجعل أساليب التنظيف التي يعتمدنها تختلف من وقت إلى آخر، أو حتّى من يوم إلى آخر.

لقد لاقى ماء ميسيلار المنظف "Micellar Cleansing Water ببساطة تامّة، إقبالاً كبيراً لدى النساء نظراً إلى سهولة استخدامه وفعاليّته الفوريّة. فهو مناسب لكافّة أنواع البشرة، حتّى تلك الحسّاسة منها كونه منظّفاً للوجه لطيفاً، ومتعدّد الوظائف، وخالياً من العطور. تمّ اختبار هذا المستحضر الشامل على البشرة الحسّاسة، وقد بُرهنت قدرته على إزالة المكياج اليومي لمنحك بشرة نظيفة ومنتعشة. إنّ التقنية البارعة التي يستند إليها، تستخدم جزيئات الميسيلار لإزالة آثار المكياج و الأوساخ من خلال جذبها كالمغناطيس، ممّا يوفّر تنظيفاً سهلاً وفورياً. فهو، في الواقع، الخيار الأوّل والوحيد لهيا عبدالسلام، ممثّلة غارنييه، لإزالة مكياجها اليومي.

باعتبارها ماركة خبيرة في منظّفات ماء ميسيلار، تقوم غارنييه بخطوة أخرى إلى الأمام في ثورتها التكنولوجية لتجديد التزامها تجاه كلّ امرأة، مع أوّل ماء ميسيلار معزّز بزيت الأرغان Micellar Cleansing Water in Oil في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد صُمّم لإزالة اقوى أنواع المكياج المقاومة للماء، والثابتة لفترة طويلة، والبارزة، بفعالية قصوى، بينما يقضي على التلوّث في حركة واحدة. واللافت أنّه يراعي البشرة الحسّاسة أيضاً. فعبر الجمع بين قوّة الزيوت المنظّفة وفعالية جزيئات الميسيلار، قامت غارنييه بثورة تكنولوجيّة مع ماء ميسيلار الغني بالزيت الذي ابتكرته. ما عليك سوى خضّ العبوّة لمزج العنصرين، أي الماء والزيت، معاً. والتركيبة التي تحصلين عليها، تزيل أكثر المكياج ثباتاً من وجهك، وعينيك وشفتيك بلطف فائق وبدون ترك أيّ أثر دهني وراءها.

عندما تتزيّن هيا عبدالسلام بإطلالة مكياج بارزة وجريئة، إن في مناسبة الأعياد، أو لفعاليات السجادة الحمراء، أو لجلسة تصوير، تختار دائماً أن تنظّف وجهها بماء ميسيلار الغني بالزيت.

التنظيف بماء ميسيلار أمر بغاية السرعة والسهولة للمكياج اليومي، وبماء ميسيلار الغني بالزيت للمكياج البارز والثابت. جرّبي المستحضرين على إطلالتيْ مكياج مختلفتين، واطلعينا على رأيك من خلال ذكرنا @Garnierarabia في صورك على إنستغرام واستعمال الهاشتاج #بغمضة_عين.