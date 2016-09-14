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النوم على الوجه يسبب التجاعيد، صح أم خطأ؟

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الأربعاء 14-09-2016 15:46

تعتبر فترة النوم مثالية للعناية بالبشرة والحفاظ على شبابها. ولكن، هل طريقة النوم تؤثرعلى شيخوخة الوجه؟

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أجرى الدكتور بريت كوتلس Brett Kotlus ، جراح تجميل في "ميشيجان"، دراسة لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى التجاعيد.

أثناء البحث، سأل كوتلس مئة امرأة حول الطريقة التي يفضلن النوم بها، وإذ ب41 امرأة يجبن بأنهن يفضلن النوم جهة اليمين في حين تنام 23 امرأة جهة اليسار. ثم، قام خبير مستقل بتقييم ومراقبة الصور الأمامية بطريقة عشوائية لتحديد الجنب الذي يؤدي إلى ظهور التجاعيد بنسبة أكبر. وكانت النتيجة أنه ليس هناك أي رابط ملحوظ بين الجانب الذي تفضله المرأة للنوم وبروز التجاعيد.
كما لاحظ كوتلس أن التجاعيد تتواجد بنسبة أكبر في المنطقة اليسرى للوجه، وذلك بسبب التعرض للأشعة ما فوق البنفسجية أثناء القيادة، وليس لطريقة النوم.

من جهة أخرى، نسفت الدكتورة ديبرا جاليمن Debra Jaliman طبيبة الأمراض الجلدية في نيويورك لـ"هافينغتون بوست" نظرية أن النوم لا يؤثر على شيخوخة البشرة. وقالت إن طريقة النوم تؤثر على التجاعيد، ولهذا السبب تسمى بعض الخطوط بـ"خطوط النوم"، لا سيما تلك التي تحصلين عليها عندما تستيقظين من النوم وتشاهدين آثار الوسادة على وجهك. لذلك، تنصح باستبدال وسادة القطن المعتادة بوسادة من الساتان التي تساعد على تخفيف الضغط عن الوجه.

وأنت سيدتي، هل حاولت تجنب النوم على وجهك؟ إذا كان الأمر كذلك، هل لاحظت أي فرق في ظهور التجاعيد؟

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سيدتي