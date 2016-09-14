موانئ بورسعيد تستقبل 28 سفينة في ثالث أيام العيد

أكدت سحر صالح المتحدث الإعلامى لموانئ بورسعيد، أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم الأربعاء، 5 سفن حاويات، ويتواجد بساحات الانتظار 10 سفن، بإجمالى حركة 28 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد، وصول 4 سفن حاويات، ومغادرة 5 سفن، ويتواجد على الأرصفه 3 سفن، وفى الانتظار 7 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، وصول 1 سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة، ويتواجد برصيف الميناء 4 سفن، ومن المنتظر استقبال 3 سفن.

وقالت المتحدث الإعلامى لموانئ بورسعيد، إن رئيس هيئة الموانئ أعطى تعلمياته لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء.