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موانئ بورسعيد تستقبل 28 سفينة في ثالث أيام العيد

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موانئ بورسعيد تستقبل 28 سفينة في ثالث أيام العيد موانئ بورسعيد تستقبل 28 سفينة في ثالث أيام العيد

ميناء بورسعيد

أكدت سحر صالح المتحدث الإعلامى لموانئ بورسعيد، أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم الأربعاء، 5 سفن حاويات، ويتواجد بساحات الانتظار 10 سفن، بإجمالى حركة 28 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد، وصول 4 سفن حاويات، ومغادرة 5 سفن، ويتواجد على الأرصفه 3 سفن، وفى الانتظار 7 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، وصول 1 سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة، ويتواجد برصيف الميناء 4 سفن، ومن المنتظر استقبال 3 سفن.

وقالت المتحدث الإعلامى لموانئ بورسعيد، إن رئيس هيئة الموانئ أعطى تعلمياته لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء.

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