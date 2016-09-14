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«الاستثمار»: دراسة إنشاء مصنع لتدوير القمامة باستثمارات 200 مليون دولار

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«الاستثمار»: دراسة إنشاء مصنع لتدوير القمامة باستثمارات 200 مليون دولار «الاستثمار»: دراسة إنشاء مصنع لتدوير القمامة باستثمارات 200 مليون دولار

الدكتور داليا خورشيد – وزير الاستثمار

أعلنت وزارة الاستثمار، الأربعاء، أنه تم بحث دراسة مجموعة «سافبون» الصينية؛ لإقامة مصنع لتدوير القمامة وإنتاج كهرباء منه، باستثمارات تقديرية تبلغ 200 مليون دولار بمحافظة كفر الشيخ.

وذكرت الوزارة، في بيان لها الأربعاء، أنه حضر الاجتماع، مع وفد المجموعة الصينية بمقر الوزارة، ممثلو وزارة البيئة والكهرباء ومحافظة كفر الشيخ.

واستعرضت المجموعة الصينية مع ممثلي الوزارات مشروع إنشاء مصنع لتدوير ما يقرب من 1500 طن من القمامة يوميًا من مخلفات المنازل بمحافظه كفرالشيخ.

وأكدت الوزارة أن مشروع تدوير القمامة يحظى بموافقة مبدئية من وزاره البيئة، لحين تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل المصنع.

من جانبها، قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تسعى للتعاون مع جميع المحافظات والعمل على جذب استثمارات خارجية في مشروعات تنموية تخدم احتياجات كل محافظة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اجتماعات المتابعة التي تعقدها الوزارة مع «سافبون» الصينية، حيث التقت داليا خورشيد، في شهر يونيو الماضي، بوفد من المجموعة الصينية المتخصصة في إنشاء محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف، برئاسة نائب المدير العام، هي جانمينج.

وتخطط مجموعة «سافبون» أن تكون أولى محطاتها للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وتتطلع لإقامة 4 مشروعات في محافظات كفر الشيخ والقاهرة والفيوم، بإجمالي استثمارات مليار دولار على 4 سنوات.

أ ش أ

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