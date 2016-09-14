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حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالإسماعيلية

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حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالإسماعيلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالإسماعيلية

إزالة التعديات على الاراضي الزراعية

أعلن السيد عامر، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أنه تم تنظيم حملة مكبرة لرفع وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمنطقة “عزبة الصعايدة”، والتى بلغ إجماليها 8 حالات بمساحة تصل لـ 10آلاف متر مربع.

وتم تنفيذ الإزالة لعدد من المنازل والأسوار المخالفة للقانون، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع الإدارة الزراعية وحماية أملاك الدولة وكافة الأجهزة المعنية وتحت إشراف ومتابعة سعيد فرج نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وباستخدام آليات ومعدات مجلس المدينة، تم رفع وإزالة كافة التعديات وتسويتها حتى مستوى سطح الأرض.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تكثيف أعمال حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، من أجل استعادة الهدوء والاستقرار فى الشارع الإسماعيلى والقضاء على كافة صور العشوائيات وفرض سيادة القانون.

وأكد رئيس المركز والمدينة على استمرار تلك الحملات بكل حسم لمواجهة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

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