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البترول: تدشين 4 آبار غاز جديدة تنتج 330 مليون قدم مكعب يوميًا

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البترول: تدشين 4 آبار غاز جديدة تنتج 330 مليون قدم مكعب يوميًا البترول: تدشين 4 آبار غاز جديدة تنتج 330 مليون قدم مكعب يوميًا

أرشيفية

نجح قطاع البترول فى إضافة 330 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى الانتاج بنهاية شهر أغسطس الماضي نتيجة وضع أربعة آبار جديدة للغاز الطبيعى على خريطة انتاج الغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية بمناطق امتياز شركات البترول الأجنبية “إينى” و”بى بى” و”شل”.

جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء من المهندس محمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعي “إيجاس”، والذى أشار إلى أن شركات الانتاج المشتركة بقطاع البترول تمكنت من وضع أربعة آبار جديدة على خريطة الانتاج.

وأوضح التقرير أن هذه الآبار هى : “البئر نيدوكو شمال غرب -6 بمنطقة شمال شرق الدلتا، والتابع لشركة “بتروبل” بمعدل انتاج 140 مليون قدم مكعب غاز يوميا, والبئر نيدوكو غرب -2 بمعدل انتاج 100 مليون قدم مكعب يوميا، والتى أسهمت فى رفع إجمالى انتاج حقل نورس التابع للشركة إلى 670 مليون قدم مكعب غاز يوميا, وذلك فى إطار برنامج العمل الطموح لتنمية الحقل وزيادة معدلات انتاجه.

ونجحت الشركة الفرعونية للبترول بالبحر المتوسط فى وضع البئر تورت – 8 بمعدل انتاج 70 مليون قدم مكعب غاز يوميا، كما تمكنت شركة بدر الدين من الانتهاء من وضع البئر سترا 3-3 بالصحراء الغربية على الانتاج بمعدل 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأضاف التقرير أن التقدم المستمر فى برامج العمل لتنمية حقول انتاج الغاز الطبيعى بمناطق الانتاج المختلفة يعكس إلتزام الشركات الأجنبية العاملة فى بضخ استثمارات جديدة لتنفيذ خطط وبرامج تنمية الحقول فى إطار استراتيجية قطاع البترول لتحفيز الشركاء الأجانب وتشجيعهم على زيادة ضخ الاستثمارات، وتكثيف الأنشطة لزيادة معدلات الانتاج من الغاز، وتعويض التناقص الطبيعى فى انتاج الحقول بما يسهم فى تأمين الإمدادات للسوق المحلى.

أ ش أ

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