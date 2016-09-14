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«الكرملين»: «الهدنة في سوريا لا تزال هشة»

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«الكرملين»: «الهدنة في سوريا لا تزال هشة» «الكرملين»: «الهدنة في سوريا لا تزال هشة»

فلاديمر بوتين -الرئيس الروسي

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن الهدنة في سوريا لا تزال هشة، لكن صمودها سيفتح الباب أمام الحل السلمي، مؤكدة أنَّ المهمة الرئيسية هي فصل المعارضة عن التنظيمات الإرهابية .

وأشار الكرملين – في بيان نقلته قناة روسيا اليوم ، الأربعاء، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا يعطي أملا للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وأضافت أنه “:من المستحيل التقدم إلى الأمام في تهدئة الأمور بسوريا دون الفصل بين الإرهابيين والمعتدلين”.

يذكر أن الهدنة في سوريا بدأت مساء يوم الاثنين الماضي بعدما اتفق عليها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الامريكي جون كيري.

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