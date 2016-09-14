أخبار عاجلة

الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أمير مكة للإيرانيين: «لسنا لقمة سائغة ولن نتوانى عن حماية أراضينا المقدسة»

Google+ Print
أمير مكة للإيرانيين: «لسنا لقمة سائغة ولن نتوانى عن حماية أراضينا المقدسة» أمير مكة للإيرانيين: «لسنا لقمة سائغة ولن نتوانى عن حماية أراضينا المقدسة»

خالد الفيصل أمير – منطقة مكة المكرمة

شدد خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، على عدم السماح باستغلال الأراضى المقدسة لأغراض سياسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أهلا بكل إيرانى مسلم يمثل الإسلام الحقيقى على هذه الأرض الإسلامية، والأراضى يشرفها أن تستقبل أى إنسان يريد أن يحج من إيران إذا سمحت له الإيرانية.

وقال :”أدعو الله أن يهدى القيادات والحكومة الإيرانية، ويردع توجهاتهم الخاطئة نحو إخوانهم المسلمين من العرب فى العراق وسوريا واليمن وكل أنحاء العالم، وإذا كانوا يجهزون لنا جيش لغزونا، فنحن لسنا لقمة سائغة، ونسوف نردع كل معتدى ولن نتوانى أبدا فى حماية هذه الأراضى المقدسة، وكل شبر لا يمكن أن يدنس وباقى علينا إنسانا على هذه الأرض”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب