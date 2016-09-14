أمير مكة للإيرانيين: «لسنا لقمة سائغة ولن نتوانى عن حماية أراضينا المقدسة»

شدد خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، على عدم السماح باستغلال الأراضى المقدسة لأغراض سياسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أهلا بكل إيرانى مسلم يمثل الإسلام الحقيقى على هذه الأرض الإسلامية، والأراضى السعودية يشرفها أن تستقبل أى إنسان يريد أن يحج من إيران إذا سمحت له الحكومة الإيرانية.

وقال :”أدعو الله أن يهدى القيادات والحكومة الإيرانية، ويردع توجهاتهم الخاطئة نحو إخوانهم المسلمين من العرب فى العراق وسوريا واليمن وكل أنحاء العالم، وإذا كانوا يجهزون لنا جيش لغزونا، فنحن لسنا لقمة سائغة، ونسوف نردع كل معتدى ولن نتوانى أبدا فى حماية هذه الأراضى المقدسة، وكل شبر لا يمكن أن يدنس وباقى علينا إنسانا على هذه الأرض”.