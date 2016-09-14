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اشتباكات بين الجيش والمعارضة تخرق الهدنة في سوريا

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اشتباكات بين الجيش والمعارضة تخرق الهدنة في سوريا اشتباكات بين الجيش والمعارضة تخرق الهدنة في سوريا

اشتباكات بين المعارضة والنظام السوري

أفاد ناشطون سوريون اليوم الأربعاء بوقوع مواجهات بين الجيش وفصائل مسلحة، بمشاركة جبهة النصرة، في ريف «القنيطرة» الشمالي جنوب غرب سوريا، فضلا عن اندلاع اشتباكات مماثلة في منطقة «معان» بريف «حماة» الشمالي وسط البلاد.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن خروقات محدودة للهدنة وقعت أيضا في تلبيسة و«الحولة» و«الجنطو» بريف حمص وسط سوريا، وبلدة “كفر ناسج” بدرعا جنوب البلاد، وقريتي “بردة” و”هوبر” بريف حلب شمال غرب سوريا.

وتمثل تلك الاشتباكات خرقا لاتفاق الهدنة في ثالث أيام تطبيقه.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن الجيش السوري توقف عن إطلاق النار بشكل كامل باستثناء المناطق التي يتواجد فيها مسلحو “داعش” و”جبهة النصرة” متهمة في المقابل فصائل من المعارضة المعتدلة في سوريا بارتكاب 23 انتهاكا لوقف إطلاق النار.

أ.ش.أ

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