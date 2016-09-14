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2300 زائر لمتحف النيل في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك‎

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2300 زائر لمتحف النيل في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك‎ 2300 زائر لمتحف النيل في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك‎

متحف النيل

مراسل «ONA»

قال المهندس هشام فرغلى، مدير عام متحف النيل بأسوان، إن عدد زوار المتحف خلال اليوم الأول والثانى والثالث لعيد الأضحى المبارك وصل إلى 2300 زائر ،حيث زار المتحف فى اليوم الأول 300 زائر واليوم الثانى والثالث نحو 2000 زائر ،موضحًا أن من المعتاد أن يكون الإقبال ضعيف فى أول أيام العيد نظرًا لحرص الأهالى على تخصيصه للزيارات الأسرية ويزداد فى الأيام التالية .

 وأضاف فرغلى في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الأربعاء، أنه يعتبر الإقبال فى اليوم اثاني والثالث لعيد الأضحى على زيارة المتحف الوثائقى هائل حيث دائمًا يفضل الأهالي المتنزهات والأماكن الترفيهية في الأجازات والمناسبات.

وتابع:”عدد الزوار يعكس مدى أهتمام أهالى أسوان على التعرف على المتحف ومقتنياته ،و يعتبر عيد الأضحى ثان الأعياد التي تمر على المتحف منذ أفتتاحه”.

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