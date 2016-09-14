بالصور.. المتحدث العسكري: القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 440 فردًا

أعلن العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أنَّ القوات البحرية نجحت فى إحباط محاولتان للهجرة غير الشرعية عبر البحر، بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتنفيذ محاولات للتسلل خارج البلاد بطرق غير شرعية مستغلين عطلة عيد الأضحى المبارك .

وقال المتحدث العسكري في بيانٍ له، الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنَّ القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت الأوامر بدفع وحدات من القوات البحرية المكلفة بتأمين وحماية سواحل البحر الأبيض المتوسط لإجراء عمليات بحث وتفتيش، مما أسفر عن ضبط بلنص صيد شمال مدينة البرلس يحمل (198) فرد من جنسيات مختلفة، إضافة إلى طاقم البلنص المكون من سبعة أفراد ، كما تم الإشتباه فى بلنص آخر شمال مدينة رأس الحكمة وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش عثر على (242) فرد من جنسيات مختلفة وخمسة أفراد من طاقم البلنص.

وتابع:” تم إقتياد البلنصين والأفراد والطاقم إلى ميناء أبو قير البحرى حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ويواصل رجال القوات البحرية وقوات حرس الحدود مهامهم فى تأمين الحدود الساحلية والبرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد “.