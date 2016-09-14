أخبار عاجلة

الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. المتحدث العسكري: القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 440 فردًا

Google+ Print
بالصور.. المتحدث العسكري: القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 440 فردًا بالصور.. المتحدث العسكري: القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 440 فردًا

القوات البحرية تحبط هروب مهاجرين إلى أوروبا

أعلن العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أنَّ القوات البحرية  نجحت  فى إحباط محاولتان للهجرة غير الشرعية عبر البحر، بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتنفيذ محاولات للتسلل خارج البلاد بطرق غير شرعية مستغلين عطلة عيد الأضحى المبارك .

وقال المتحدث العسكري في بيانٍ له، الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنَّ القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت الأوامر بدفع وحدات من القوات البحرية المكلفة بتأمين وحماية سواحل البحر الأبيض المتوسط لإجراء عمليات بحث وتفتيش، مما أسفر عن ضبط بلنص صيد شمال مدينة البرلس يحمل (198) فرد من جنسيات مختلفة، إضافة إلى طاقم البلنص المكون من سبعة أفراد ، كما تم الإشتباه فى بلنص آخر شمال مدينة رأس الحكمة وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش عثر على (242) فرد من جنسيات مختلفة وخمسة أفراد من طاقم البلنص.

وتابع:” تم إقتياد البلنصين والأفراد والطاقم إلى ميناء أبو قير البحرى حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ويواصل رجال القوات البحرية وقوات حرس الحدود مهامهم فى تأمين الحدود الساحلية والبرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا