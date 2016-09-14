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نائب برلماني: لابد من وقف التدخلات الايرانية والتركية في الشأن العربي

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نائب برلماني: لابد من وقف التدخلات الايرانية والتركية في الشأن العربي نائب برلماني: لابد من وقف التدخلات الايرانية والتركية في الشأن العربي

النائب محمد سليم

أبدى المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم إمبو أسوان، ترحيبه التام بالبيان الصادر عن الجامعة العربية في اعقاب مؤتمر وزراء الخارجية العرب، بوقف التدخلات الإيرانية والتركية في الشان العربي، وكف أيديهم عن الملفات السورية والعراقية واليمينة والليبية وغيرها.

وأشار سليم، في بيان له اليوم، إلى أن التدخلات الخارجية من جانب كلا من تركيا وإيران في الشأن العربي، عززت من  الفتنة الطائفية والمذهبية في المنطقة العربية بأكملها.

وشدد على أن التدخلات الاقيليمة وخصوصا من جانب كلا من تركيا وايران هى التى تؤدى الى حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، لأن كل دول منهما لها أجندة خاصة تحاول أن تنفذها دون مراعاة للمصالح العربية العليا.

وطالب عضو مجلس النواب، إيران وتركيا بالامتثال للمطالب العربية وفتح صفحة بيضاء من العلاقات الايجابية مع العالم العربي.

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