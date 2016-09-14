غدًا.. «تخت باطى» في ضيافة «بوضوح»

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى، الفريق الغنائى “تخت باطى” وهو أول تخت شرقى كوميدى فى مصر، فى حلقة موسيقية خاصة فى الرابعة عصر غدًا الخميس، خلال برنامنجه “بوضوح”، المذاع على قناة “الحياة”، حيث يشدو الفريق بباقة من أجمل أغانيه .

وتتناول الحلقة البداية الفنية للفريق الذى يجمع بين الموسيقى الشرقية الأصيلة والكوميديا، كما يدمج بين فن الاستاند أب كوميدى والموسيقى .

وفاز فريق ” تخت باطى ” فى مسابقة “tube star net work” وحصوله على أعلى نسبة مشاهدة على قناة اليوتيوب، بل طور من نفسه وعمله، ليصل بنفسه وفريقه إلى صفوف نجوم الكوميديا المشهورين، ويقدم مجموعة من المسرحيات الغنائية الكوميدية التى تدخل السعادة على الجماهير فى ساقية الصاوى، الذى بدأها بعرض مسرحيته “العظماء كتير” للمرة الثانية .