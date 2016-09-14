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حسام عاشور: جاهزون للدفاع عن اللقب.. والدوري أصبح أكثر قوة

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حسام عاشور: جاهزون للدفاع عن اللقب.. والدوري أصبح أكثر قوة حسام عاشور: جاهزون للدفاع عن اللقب.. والدوري أصبح أكثر قوة

أكد حسام عاشور لاعب وسط الأهلي أن فريقه جاهز للدفاع عن لقب الدوري الذي يتوقع أن يكون صعبا هذا الموسم بسبب قوة الفرق المنافسة.

الأهلي كان قد توج بلقب الدوري في الموسم الماضي للمرة الـ38 في تاريخه ويسعى للحفاظ على لقبه عندما يفتتح المسابقة الجديدة بمواجهة الإسماعيلي يوم السبت.

وقال عاشور في تصريحات للصحفيين "مسابقة الدوري تزداد قوة وضراوة من موسم لآخر مع التدعيمات التي تقوم بها كل الفرق وارتفاع سقف الطموح للجميع من أجل التواجد في مراكز متقدمة".

وأضاف "فترة الإعداد التي خاضها الأهلي كانت مميزة للغاية رغم اقتصارها على معسكر داخلي لعدة أيام لكنها ساهمت في زيادة الانسجام والتأقلم بين اللاعبين خاصة المنضمين حديثا لنا".

وتابع "أيضا منحت الجهاز الفني فرصة للوقوف على مستوى الجميع وإضافة جوانب فنية جديدة".

وأردف "نحن جاهزون للدفاع عن لقب الدوري بداية من مباراة الإسماعيلي الصعبة خاصة وأن المنافس من الفرق القوية التي تلعب كرة قدم حقيقية".

وأتم "الجميع يتعامل مع المباريات الثلاث الأولى أمام الإسماعيلي والمقاولون ودجلة باهتمام كبير من أجل ضمان انطلاقة قوية في رحلة الدفاع عن اللقب وقبل توقف المسابقة بسبب معسكر ".

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