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البدري يعيد بيكام للتدرب مع الناشئين

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البدري يعيد بيكام للتدرب مع الناشئين البدري يعيد بيكام للتدرب مع الناشئين

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي إعادة أحمد رمضان "بيكام" لتدريبات الناشئين مواليد 1998.

وكان بيكام يتدرب خلال الفترة الأخيرة مع الفريق الأول للنادي الأهلي، كما أنه شارك لدقائق في بعض المباريات.

ورأى حسام البدري أفضلية إعادة اللاعب للتدريب مع فئته العمرية مواليد 98 استعدادا لبداية الموسم الجديد من مسابقة دوري الشباب.

ومن المقرر أن يتم تصعيد اللاعب مرة أخرى على فترات حسب حاجة الفريق الأول له وحسب طبيعة المباريات التي يستعدون لها.

وكان أحمد رمضان "بيكام" قد قضى الموسم الماضي معارا من الأهلي لصفوف نادي حرس الحدود، قبل أن يعود للفريق الأحمر بعد نهاية فترة الإعارة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

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